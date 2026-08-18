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MEDIDA POR 120 DIAS

Prisión preventiva para un hombre denunciado por apedrear una casa y amenazar vecinos en Rocha

En diálogo con Subrayado, vecinas del barrio Francisco López de Rocha contaron que recibían amenazas y una fue agredida físicamente por una pareja. Hay un hombre imputado.

Los agresores denunciados en Rocha.&nbsp;

Los agresores denunciados en Rocha. 

Un hombre, de nacionalidad argentina, fue imputado con prisión preventiva por 120 días, investigado por apedrear una casa en Rocha y amenazar a los vecinos.

La jueza Gilda Martinelli dispuso la imputación de C.J.C.C. por un delito de violación de domicilio agravado, en concurso fuera de la reiteración con un delito de violencia privada agravada, ambos en concurso formal con dos delitos de daño.

El jueves, vecinos del barrio Francisco López de Rocha denunciaron amenazas y agresiones por parte de una pareja que fue desalojada de una boca de venta de drogas.

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Una de las vecinas dijo a Subrayado que le causaron lesiones físicas con un machete, le rompieron techos y las cámaras de seguridad. Las lesiones personales ocurrieron el 26 de diciembre y aún no ha tenido respuestas de Fiscalía, dijo.

Otra mujer dijo que la amenazaron de muerte y con prenderle fuego la casa. "Eso de que me van a prender fuego la casa es recurrente (...) es una situación muy difícil la mía", expresó.

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