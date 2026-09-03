La Policía detuvo en Paso Molino en la madrugada de este jueves a dos hombres de 38 y 50 años que habían publicado un revólver a la venta en Facebook.
Publicaron a la venta un revólver en Facebook y fueron detenidos por la Policía, que también les incautó droga
Los hombres, de 38 y 50 años, fueron detenidos en Paso Molino. Llevaban el revólver que pusieron a la venta y pasta base.
Los investigadores detectaron la publicación y comenzaron una investigación que permitió ubicar a ambos sospechosos en avenida Agraciada y Julián Álvarez.
Ambos tienen antecedentes penales y están a disposición de la Fiscalía.
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Intentó escapar de un control policial pero lo detuvieron: en el auto tenía un fusil, un revólver y municiones
Al momento del arresto, los policías les incautaron el revólver calibre .32, sin numeración legible, pasta base de cocaína, un morral y el auto en el que circulaban.
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