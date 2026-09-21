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en punta de rieles

Un delincuente terminó baleado al intentar rapiñar a un repartidor que es policía y le disparó

El delincuente, de 18 años, llegó en moto y le exigió una bolsa con dinero. La víctima le dio la voz de alto y le disparó con su arma de reglamento.

 Intento de rapiña termina con delincuente baleado en Punta de Rieles.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Intento de rapiña termina con delincuente baleado.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Intento de rapiña termina con delincuente baleado.

Un policía baleó a un delincuente de 18 años que lo intentó rapiñar, poco antes del mediodía de este lunes, en Punta de Rieles. El funcionario trabaja también como repartidor y estaba entregando mercadería cuando fue abordado por el rapiñero.

El intento de rapiña ocurrió en Aries y Camino Guerra, a pocos metros de ruta 8. El repartidor estaba entregando mercadería en una carnicería cuando llegó el delincuente en una moto y, mediante amenazas, le exigió una bolsa con dinero.

Según supo Subrayado, la víctima entregó la bolsa y de inmediato le dio la voz de alto, ya que es policía. Luego sacó su arma de reglamento y le disparó al delincuente.

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El joven recibió un disparo en el pecho y quedó fuera de peligro. Fue detenido en el lugar. La Policía le incautó una pistola con munición viva (pronta para disparar) y la moto en la que se desplazaba.

El policía resultó ileso y se encuentra bien.

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