El entrenador de la Selección Uruguaya, Marcelo Bielsa, le comunicó en las últimas horas a Nahitan Nández que no formará parte el plantel de la Celeste para el Mundial.
Bielsa le comunicó a Nahitan Nández que no formará parte el plantel de Uruguay para el Mundial
Las razones dadas por el entrenador al futbolista del Al-Qadisiyah de la liga saudí son exclusivamente deportivas, se indicó.
Las razones dadas por Bielsa al futbolista del Al-Qadisiyah de la liga saudí son exclusivamente deportivas. Las alternativas del DT para esa posición son Guillermo Varela, José Luis Rodríguez (Pumita) e incluso Ronald Araújo.
Bielsa no había citado a Nández para la última doble fecha FIFA de marzo en Europa, donde Uruguay empató 1-1 frente a Inglaterra en Wembley con gol de penal de Fede Valverde en el minuto 94 y sin goles ante Argelia en el Allianz Stadium de Turín, Italia.
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