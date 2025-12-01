Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho en Jardines del Hipódromo

Un hombre de 30 años fue atacado con un disparo en el pecho y fue hallado herido en el predio de un complejo de viviendas en el barrio Jardines del Hipódromo. Fue trasladado a un centro médico pero murió.

La Policía recibió un llamado a las seis de la mañana de este lunes porque había un hombre herido tendido en el predio de un complejo de viviendas ubicado en Juan Quevedo y Barros Arana.

El hombre fue trasladado semiinconsciente a la policlínica de Malinas —ubicada en el barrio—, donde a las siete de la mañana los médicos constataron su fallecimiento.

Según las primeras averiguaciones policiales, el homicidio no ocurrió donde estaba el hombre tendido, sino que en el complejo de viviendas es donde cayó herido.

La Policía Científica fue al lugar e hizo pericias en la escena e incautó tres casquillos. A su vez, trabajó el Departamento de Homicidios, que ahora tiene a su cargo la investigación del crimen.

El fallecido tenía dos antecedentes penales, el último de 2015 por rapiña agravada.