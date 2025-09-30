Rocha: está atrincherado el principal sospechoso de matar a un hombre de 46 años en Barra de Valizas

Foto: Willan Dialutto. Homicidio en Barra de Valizas, Rocha. Foto: Willan Dialutto, Subrayado. Homicidio en Barra de Valizas, Rocha. Foto: Willan Dialutto, Subrayado. Homicidio en Barra de Valizas, Rocha.

El principal sospechoso del crimen de un hombre de 46 años en Barra de Valizas está atrincherado en una vivienda cercana al lugar del hecho.

El homicidio ocurrió poco antes del mediodía de este martes. Un hombre de 46 años fue atacado con un cuchillo y su cuerpo lo halló la Policía debajo de una acacia, próxima a la avenida principal.

Según las primeras investigaciones, el hombre tuvo una discusión con el atacante en un comercio ubicado a seis cuadras del lugar del hallazgo, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

A primera hora de la tarde de este martes la Policía trabajaba en la escena, además de entrevistarse con testigos. El lugar está ubicado a unos 100 metros de la comisaría. Lo que presumen los investigadores es que la víctima se dirigía hacia allí, herido.

Temas de la nota Valizas

homicidio