Economía presentó cambios al Presupuesto: diputado Rodríguez destacó modificaciones sobre secreto bancario

El Ministerio de Economía envió al Parlamento cambios para el proyecto de ley de Presupuesto Quinquenal, que está siendo tratado por la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Desde la oposición destacan cambios respecto al secreto bancario aunque con diferencias que serán debatidas.

El diputado colorado Conrado Rodríguez dijo que los cambios son “en diferentes órbitas”, algunos relativos al Banco Central, el secreto bancario y con el impuesto mínimo global.

Respecto al secreto bancario, el diputado destacó los cambios que incorporan la “presencia de un juez” para acceder a la información. “Lo que decíamos es que no se puede permitir una violación al derecho a la intimidad sin un procedimiento judicial, sin la presencia de un juez”, dijo Rodríguez, aunque aclara que mantienen diferencias en el procedimiento y que será debatido.

“Allí lo que establece son algunas excepciones a usuarios de zonas francas, pero no para todos los usuarios de zonas francas. Esto lo que conlleva es que definitivamente se incumpla con la ley de zonas francas, porque lo que se establece es que no se cobran impuestos presentes y los futuros a crear. En la medida que hay algunas empresas que sí lo van a pagar, habría una perforación a lo que es la ley de zona franca”, explicó sobre el impuesto mínimo global y consideró que el momento de aplicarlo no es ponerlo en el Presupuesto. Propuestas MEF 3

