Siete detenidos en importante operación en San José; incautaron armas, dinero, equipos y drogas

Una importante operación antidrogas movilizó este jueves a un gran número de policías de la Jefatura de San José y de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), destacó el ministro del Interior, Carlos Negro, durante una recorrida por el departamento.

Negro destacó el trabajo de la Jefatura departamental y valoró una leve baja en homicidios, una disminución más importante en delitos contra la propiedad con violencia como la rapiña y un leve ascenso de los hurtos. Además, reseñó un importante número de operaciones e incautaciones de estupefacientes.

La visita de Negro a Libertad y San José de Mayo coincidió con una importante operación de drogas. El director de Investigaciones de la Policía Nacional, Julio Sena, dio más detalles de la movilización de fuerzas policiales.

Sena indicó que la operación se inició hace varios por parte de la Brigada Departamental Antidrogas de San José y se coordinaciones acciones con la DGRTID, ya que varias personas eran investigadas por ambas reparticiones.

En el operativo participó la Guardia Republicana, Aviación Policial y el Centro de Comando Unificado, así como de otras dependencias del Ministerio del Interior con la Dirección de Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval en coordinación con la Fiscalía Letrada Departamental de 1º turno de San José.

Se ejecutaron 11 allanamientos en los que se incautaron dos armas de fuego, 8.000 dólares, pesos uruguayos, balanzas de precisión, celulares, equipos de computación, cámaras de videovigilancia y droga fraccionada para la venta al menudeo.

Un total de siete personas fueron detenidas, cinco en relación a los hechos ilícitos y dos por desacato durante los allanamientos.

Sena afirmó que la organización se dedicaba a la venta de drogas en la ciudad pero son investigados por otros hechos violentos cometidos en San José. La mayoría de los detenidos es de San José, algunos tienen antecedentes penales, según se detalló.

Negro se reunió con la intendenta Ana Bentaberri y con el jefe de Policía, Osvaldo Molinari, quien indicó que entre los requerimientos al ministro y a director de la Policía, José Manuel Azambuya, de contar con mayor personal.

Molinari afirmó que la investigación antidrogas se inició con el incendio de tres vehículos en el centro de la capital departamental.