Prisión preventiva por 120 días para el hombre que intentó rapiñar y abusar de una mujer en Cordón

Fue imputado este sábado el hombre que intentó rapiñar y abusar de una mujer en la zona de las calles Paullier y Chaná, en el barrio Cordón .

El director de Comunicaciones de Fiscalía, Javier Benech, informó que el fiscal Maximiliano Sosa imputó al individuo, de 38 años, por abuso sexual, tentativa de rapiña y lesiones personales ; deberá cumplir prisión preventiva por el plazo de 120 días, mientras continúa la investigación.

La mujer de 37 años denunció que el hombre la atacó por atrás y le intentó tocar sus partes íntimas, en la zona de Paullier y Chaná. Todo quedó registrado en un video, en el que se vio cómo la abordó de atrás, le tocó el cuerpo y posteriormente la arrojó al suelo. La víctima contó que el delincuente le dijo “dame todo lo que tengas” y que con una mano le tapó la boca.

Este viernes se informó que la Policía lo tenía identificado y que había orden de captura, y finalmente fue detenido en las inmediaciones de Colonia y Martín C. Martínez. Se trata de un hombre de 38 años que cuenta con 16 antecedentes penales.

Además, las autoridades policiales informaron que se reforzó la seguridad en la zona, con el Operativo Boliches, en coordinación con la Intendencia de Montevideo y el Municipio B.

La Policía procurará mantener la tranquilidad y darle mayor seguridad a los vecinos del barrio y a quienes transitan por la zona. La mayor presencia de jóvenes de jueves a sábado a la noche hará que la Policía incremente su presencia en el barrio, pero también durante la semana.