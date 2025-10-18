RECIBÍ EL NEWSLETTER
IMPUTADO

Prisión preventiva por 120 días para el hombre que intentó rapiñar y abusar de una mujer en Cordón

El individuo, de 38 años, fue imputado por abuso sexual, tentativa de rapiña y lesiones personales. El hecho ocurrió en la zona de Paullier y Chaná.

rapiña-abuso-cordon

Fue imputado este sábado el hombre que intentó rapiñar y abusar de una mujer en la zona de las calles Paullier y Chaná, en el barrio Cordón.

El director de Comunicaciones de Fiscalía, Javier Benech, informó que el fiscal Maximiliano Sosa imputó al individuo, de 38 años, por abuso sexual, tentativa de rapiña y lesiones personales ; deberá cumplir prisión preventiva por el plazo de 120 días, mientras continúa la investigación.

El caso

Foto: Ignacio Royano / UNAR Agency / FocoUy. Pablo Laurta, uruguayo acusado de doble femicidio, homicidio y secuestro en Argentina.
Seguí leyendo

Laurta fue enviado a prisión preventiva por el crimen del remisero: "Liberé a mi hijo de una red de trata"

La mujer de 37 años denunció que el hombre la atacó por atrás y le intentó tocar sus partes íntimas, en la zona de Paullier y Chaná. Todo quedó registrado en un video, en el que se vio cómo la abordó de atrás, le tocó el cuerpo y posteriormente la arrojó al suelo. La víctima contó que el delincuente le dijo “dame todo lo que tengas” y que con una mano le tapó la boca.

Este viernes se informó que la Policía lo tenía identificado y que había orden de captura, y finalmente fue detenido en las inmediaciones de Colonia y Martín C. Martínez. Se trata de un hombre de 38 años que cuenta con 16 antecedentes penales.

Además, las autoridades policiales informaron que se reforzó la seguridad en la zona, con el Operativo Boliches, en coordinación con la Intendencia de Montevideo y el Municipio B.

La Policía procurará mantener la tranquilidad y darle mayor seguridad a los vecinos del barrio y a quienes transitan por la zona. La mayor presencia de jóvenes de jueves a sábado a la noche hará que la Policía incremente su presencia en el barrio, pero también durante la semana.

Temas de la nota

Lo más visto

Una mujer murió tras ser baleada cerca de la zona donde hirieron a un bebé de 10 meses y a su padre
HOSPITAL DEL CERRO

Una mujer murió tras ser baleada cerca de la zona donde hirieron a un bebé de 10 meses y a su padre
REPORTE DE SALUD PÚBLICA

Ministerio de Salud Pública reportó la muerte de una persona por leptospirosis en el departamento de Montevideo
A LA ALTURA DE SERRATO

Un hombre de 83 años murió tras ser embestido por un ómnibus en General Flores
Policiales

Apelaciones confirmó imputación de Carrera por dos delitos y revocó falsificación ideológica por funcionario público
barrio el tobogán

Tiroteo en el Cerro deja un bebé de diez meses y su padre heridos; el pequeño está en el Pereira Rossell

Te puede interesar

Presidencia
CONFERENCIA DE PRENSA

Reunión de Orsi con el papa León XIV: "La eutanasia era el tema central" y "le gustaría" visitar Uruguay
Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.
CONFERENCIA DE PRENSA

"Fue una muy buena visita", dijo Orsi tras su regreso de Italia y destacó acuerdo con Unión Europea
Prisión preventiva por 120 días para el hombre que intentó rapiñar y abusar de una mujer en Cordón
IMPUTADO

Prisión preventiva por 120 días para el hombre que intentó rapiñar y abusar de una mujer en Cordón

Dejá tu comentario