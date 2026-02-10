Hombre de 48 años conducía alcoholizado, cruzó de senda y chocó contra un camión en Rocha

Conductor de 48 años alcoholizado que manejaba una camioneta chocó de frente contra un camión y resultó politraumatizado. Ocurrió en la zona de Castillos, Rocha.

El choque se dio cuando, sobre las 20:50 de este lunes, el hombre de la camioneta invadió la senda del camión y no se pudo evitar el choque, a la altura del kilómetro 265 de la ruta 9.

La espirometría al hombre de 48 años arrojó 1,87 en consumo de alcohol.

El camión era conducido por un hombre 47 años que no había consumido alcohol y resultó ileso.

