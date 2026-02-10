Conductor de 48 años alcoholizado que manejaba una camioneta chocó de frente contra un camión y resultó politraumatizado. Ocurrió en la zona de Castillos, Rocha.
Hombre de 48 años conducía alcoholizado, cruzó de senda y chocó contra un camión en Rocha
El conductor de la camioneta resultó lesionado y el del camión ileso. Ocurrió sobre las 20:50 en cercanías de Castillos, Rocha.
El choque se dio cuando, sobre las 20:50 de este lunes, el hombre de la camioneta invadió la senda del camión y no se pudo evitar el choque, a la altura del kilómetro 265 de la ruta 9.
La espirometría al hombre de 48 años arrojó 1,87 en consumo de alcohol.
El camión era conducido por un hombre 47 años que no había consumido alcohol y resultó ileso.
