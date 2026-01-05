Un colombiano y dos peruanos se atacaron con cuchillas en Ciudad Vieja: fueron detenidos

Foto: Subrayado, archivo.

Una riña entre tres hombres se produjo en la tarde del domingo en Ciudad Vieja. Una persona llamó al 911 para informar de la situación y al lugar acudieron policías de la Seccional 1ª.

Los efectivos vieron a los agresores en Ciudadela esquina Rincón y los detuvieron, sobre las 18:00. Resultaron ser un colombiano y dos peruanos, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

El colombiano tenía una cuchilla y otro peruano tenía dos. Los tres fueron llevados a una dependencia policial y ahora están a disposición de la Fiscalía. Este lunes los detenidos declaran ante las autoridades fiscales.

La Policía analizó cámaras de seguridad de la zona para tratar de ubicar el momento del ataque. En caso de que hubiera quedado filmado, esa prueba será clave para determinar las responsabilidades de cada uno.

Temas de la nota Ciudad Vieja

detenidos