Una riña entre tres hombres se produjo en la tarde del domingo en Ciudad Vieja. Una persona llamó al 911 para informar de la situación y al lugar acudieron policías de la Seccional 1ª.
Un colombiano y dos peruanos se atacaron con cuchillas en Ciudad Vieja: fueron detenidos
La Policía detuvo a los tres hombres y les incautó tres cuchillas.
Los efectivos vieron a los agresores en Ciudadela esquina Rincón y los detuvieron, sobre las 18:00. Resultaron ser un colombiano y dos peruanos, dijeron fuentes del caso a Subrayado.
El colombiano tenía una cuchilla y otro peruano tenía dos. Los tres fueron llevados a una dependencia policial y ahora están a disposición de la Fiscalía. Este lunes los detenidos declaran ante las autoridades fiscales.
Seguí leyendo
Condenaron a 13 meses de cárcel al hombre que provocó un incendio en una casa abandonada en Ciudad Vieja
La Policía analizó cámaras de seguridad de la zona para tratar de ubicar el momento del ataque. En caso de que hubiera quedado filmado, esa prueba será clave para determinar las responsabilidades de cada uno.
Temas de la nota
Lo más visto
Sociedad
Se llama Nehitan, pesó 3,8 kilos, nació en el Pereira Rossell y es el primer bebé en nacer en 2026
TRIBUNAL DE ESTADOS UNIDOS
Nicolás Maduro comparece este lunes ante un juez de Nueva York; enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo
REPERCUSIONES INTERNACIONALES
China insta a EEUU a "liberar inmediatamente" a Nicolás Maduro
PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS
La presidenta interina de Venezuela pagará "un precio muy alto" si "no hace lo correcto", dice Trump
Homicidio en montevideo
Dejá tu comentario