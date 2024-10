Un ciudadano de Artigas que fue al circuito con 100 años y otras historias que llegan desde el interior del país

En Rocha, el corresponsal Willan Dialutto dialogó con ciudadanos del paraje rural la Zeta que se trasladaban en carro o a caballo para votar en la ciudad de Rocha, que les queda a unos 10 kilómetros aproximadamente.

“Este es el día para ver si llega el cambio de una vez”, dijo un hombre que iba en carro junto a otro adulto y un niño.

Un paisano, desde arriba de su caballo, habló de “responsabilidad” y afirmó de que está en juego el futuro del país. “Manteniendo las tradiciones, no podemos olvidar eso. Todos los años ando de a caballo para ir a votar, es el móvil que tengo, no sé manejar auto, ni en bicicleta sé andar, me sacan el caballo y quedo a pie”, contó.

CIRCUITOS RURALES

También en Rocha votó Walter Sosa, un músico conocido en el departamento por tocar el acordeón en el dúo Derecho Viejo, conjunto que animaba fiestas.

La primera vez que votó tenía 19 años, en 1954. Ahora tiene 89 y los 90 llegan el 6 de marzo. La credencial que llevó es de 1957 porque perdió la primera en un viaje en ómnibus.

“Ojalá que siga siempre esta tradición tan tranquila de las elecciones, que gane quien gane todos amigos, muy lindo todo”, expresó.