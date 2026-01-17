RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANELONES

Un ciclista de 69 años resultó politraumatizado grave tras ser embestido por una camioneta en ruta 8

El siniestro de tránsito ocurrió sobre las 10 de la mañana de este sábado cerca de la intersección con la 11, en La Palmita, Canelones.

Un ciclista de 69 años resultó politraumatizado grave tras ser embestido por una camioneta. El siniestro de tránsito ocurrió sobre las 10 de la mañana de este sábado en la ruta 8 cerca de la intersección con la 11, en La Palmita, Canelones.

De acuerdo a la información de Policía Caminera, una camioneta, conducida por un hombre de 52 años, circulaba por ruta 8 hacia el norte cuando por motivos que se investigan embistió al ciclista que se desplazaba en el mismo sentido.

El ciclista fue trasladado con diagnóstico de politrauma grave a la mutualista Caamepa de Pando. El control de alcoholemia al conductor de la camioneta dio resultado cero.

PEATÓN EMBESTIDO

En tanto, en las calles paralela a ruta 101 y Morquio en Colonia Nicolich, un adolescente de 16 años resultó lesionado tras ser embestido por una motocicleta que se dio a la fuga.

El peatón fue asistido por personal médico y trasladado politraumatizado a un centro de salud, informó la Policía de Canelones.

