Un ciclista de 69 años resultó politraumatizado grave tras ser embestido por una camioneta en ruta 8

Un ciclista de 69 años resultó politraumatizado grave tras ser embestido por una camioneta . El siniestro de tránsito ocurrió sobre las 10 de la mañana de este sábado en la ruta 8 cerca de la intersección con la 11, en La Palmita, Canelones.

De acuerdo a la información de Policía Caminera, una camioneta, conducida por un hombre de 52 años, circulaba por ruta 8 hacia el norte cuando por motivos que se investigan embistió al ciclista que se desplazaba en el mismo sentido.

El ciclista fue trasladado con diagnóstico de politrauma grave a la mutualista Caamepa de Pando. El control de alcoholemia al conductor de la camioneta dio resultado cero.

PEATÓN EMBESTIDO

En tanto, en las calles paralela a ruta 101 y Morquio en Colonia Nicolich, un adolescente de 16 años resultó lesionado tras ser embestido por una motocicleta que se dio a la fuga.

El peatón fue asistido por personal médico y trasladado politraumatizado a un centro de salud, informó la Policía de Canelones.