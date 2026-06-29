Un hombre de 65 años que circulaba en bicicleta por la ruta 18, en Treinta y Tres, fue chocado por una camioneta el miércoles. Tras estar tres días internado, murió, informó la Policía local.
Un ciclista de 65 años murió al ser chocado por una camioneta en la ruta 18 en Treinta y Tres
El accidente ocurrió el miércoles y el ciclista estuvo internado varios días.
El accidente ocurrió en el kilómetro 337,500. La víctima y el conductor de la camioneta circulaban en el mismo sentido.
El examen de alcoholemia al conductor, de 65 años, fue de resultado cero. La Fiscalía de Treinta y Tres de 1.° turno está a cargo de la investigación para determinar eventuales responsabilidades.
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Este sábado, los médicos informaron de la muerte del paciente, a causa de las lesiones sufridas.
La víctima había sido asistida inicialmente en la Policlínica de ASSE de Vergara y posteriormente derivada a un centro asistencial de la ciudad de Treinta y Tres.
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