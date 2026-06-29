Un ciclista de 65 años murió al ser chocado por una camioneta en la ruta 18 en Treinta y Tres

Un hombre de 65 años que circulaba en bicicleta por la ruta 18, en Treinta y Tres, fue chocado por una camioneta el miércoles. Tras estar tres días internado, murió, informó la Policía local.

El accidente ocurrió en el kilómetro 337,500. La víctima y el conductor de la camioneta circulaban en el mismo sentido.

El examen de alcoholemia al conductor, de 65 años, fue de resultado cero. La Fiscalía de Treinta y Tres de 1.° turno está a cargo de la investigación para determinar eventuales responsabilidades.

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Este sábado, los médicos informaron de la muerte del paciente, a causa de las lesiones sufridas.

La víctima había sido asistida inicialmente en la Policlínica de ASSE de Vergara y posteriormente derivada a un centro asistencial de la ciudad de Treinta y Tres.