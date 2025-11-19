Un choque entre dos vehículos con vuelco congestiona el tránsito en las inmediaciones de Tres Cruces

Un choque entre dos vehículos con vuelco provocó una congestión en el tránsito este miércoles de tarde en las inmediaciones de bulevar Artigas y avenida Italia en la zona de Tres Cruces.

Se trató de un siniestro de tránsito leve y los conductores de ambos vehículos fueron dadas de alta en el lugar, según se informó a Subrayado desde la Jefatura de Policía de Montevideo.

Las cámaras de tránsito del Centro de Gestión de Movilidad (CGM) de la Intendencia de Montevideo y las de videovigilancia del Ministerio del Interior determinarán las responsabilidades de los conductores en el choque.

Temas de la nota Choque

Tres Cruces