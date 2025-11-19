Facultad de Psicología resolvió suspender las pruebas parciales de la segunda mitad del semestre

El Consejo de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República ( Udelar ) aprobó una resolución por la que se suspenden las pruebas parciales correspondientes a la segunda mitad del semestre.

La resolución, aprobada en la sesión del 17 de noviembre, considera que "en el marco del presente conflicto por la financiación y la dignificación de la Udelar no se dan las condiciones mínimas aceptables" para la realización de las pruebas.

Para argumentar a favor de la decisión, el consejo da como "primera y principal" razón "la salud de docentes y estudiantes, para quienes lo ansiógeno del contexto sumado a la necesidad de rendir y evaluar pruebas supondría un agravamiento y la exposición a un estrés inaceptable para estudiantes y una sobrecarga de tareas para docentes. Además, afirma que "implica la gran parte de contenido no impartido, o la disparidad del mismo".

El consejo resolvió no reponer clases ni períodos de evaluación que no se dictaron por el paro, y que la nota final será la obtenida en las evaluaciones realizadas hasta el 3 de noviembre.

"Excepcionalmente, los cursos que aún no han tenido ninguna evaluación podrán realizarlas en el marco de los criterios acordados, siempre y cuando exista una instancia previa a la fecha de la evaluación, donde se respondan dudas, se presente la consigna y el temario a ser evaluado, sostiene la resolución.

También, se encomienda al decanato realizar las gestiones para que los estudiantes que gocen de becas no pierdan el beneficio, y valorar instancias complementarias para los estudiantes que tengan nota de reprobación en cursos sin parciales eliminatorios.

Además, llaman a contemplar las situaciones de los estudiantes privados de libertad y solicitar a la Comisión de Posgrados que revise las fechas de entrega en sus cursos.