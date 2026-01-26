Camión despistó y volcó en ruta 8. El siniestro ocurrió en la tarde de este lunes, sobre las 16:40 horas, en el kilómetro 340, departamento de Treinta y Tres.
Un camión despistó y volcó en ruta 8: sus ocupantes resultaron lesionados leve
El camión quedó sobre la calzada en la ruta 8, a la altura del departamento de Treinta y Tres. Las causas del hecho están a determinar.
Los ocupantes del camión, conductor y acompañante, presentaron lesiones leves. Las causas del siniestro están a determinar.
El vehículo permanece en la vía de circulación, por lo que el tránsito se canaliza por el tercer carril.
Seguí leyendo
Siniestro fatal en ruta 8: camión embistió a un ciclista tras hacer un trompo por choque con un auto
En desarrollo.
Lo más visto
TESTIMONIO
Madre del motociclista embestido por Negro: "El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes"
MALDONADO
Cuatro menores detenidos por agredir a otros dos en playa Bikini; incautaron piña americana y una réplica de pistola
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS DÍA A DÍA
Ola de calor en casi todo el país: temperatura máxima alrededor de 40º, según Nubel Cisneros
SINIESTRO DE TRÁNSITO
Rocha: automovilista atropelló a un joven, no paró y se llevó su moto enganchada por varias cuadras
MONTEVIDEO
Dejá tu comentario