TREINTA Y TRES

Un camión despistó y volcó en ruta 8: sus ocupantes resultaron lesionados leve

El camión quedó sobre la calzada en la ruta 8, a la altura del departamento de Treinta y Tres. Las causas del hecho están a determinar.

siniestro-camión-ruta-8

Camión despistó y volcó en ruta 8. El siniestro ocurrió en la tarde de este lunes, sobre las 16:40 horas, en el kilómetro 340, departamento de Treinta y Tres.

Los ocupantes del camión, conductor y acompañante, presentaron lesiones leves. Las causas del siniestro están a determinar.

El vehículo permanece en la vía de circulación, por lo que el tránsito se canaliza por el tercer carril.

