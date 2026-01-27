Con presencia de Orsi, firman convenio para capacitación de jóvenes del Inisa en el Ejército

Jaime Saavedra, amigo y hombre de confianza de Orsi, presidente del Inisa.

El presidente Orsi participa este martes al mediodía de la firma del convenio entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente ( INISA ), para la capacitación de jóvenes infractores en las Fuerzas Armadas, en particular en el Ejército .

Se trata de un programa piloto que en principio prevé la capacitación y formación de 20 menores internados en el Inisa por cometer diferentes delitos, en ningún caso homicidio u otros graves.

El objetivo es que aprendan oficios y disciplina, para que una vez que recuperen su libertad tengan una alternativa y no vuelvan al circuito de la delincuencia.

El programa es cuestionado por algunos sectores del Frente Amplio como Casa Grande, de la senadora Constanza Moreira. También hubo voces críticas desde el Partido Socialista, como el senador Gustavo González.

Este convenio fue acordado entre la ministra de Defensa Sandra Lazo (MPP) y el presidente del Inisa Jaime Saavedra (hombre de confianza del presidente Orsi).

Desde la oposición apoyan este acuerdo. Así lo hizo saber, por ejemplo, el senador del Partido Nacional y exministro de Defensa Javier García el lunes en el programa Arriba Gente de Canal 10.