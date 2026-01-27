Mataron a tiros a un hombre de 28 años en la ciudad de Canelones

Foto: Subrayado.

Un hombre de 28 años fue asesinado de varios disparos de arma fuego cuando se encontraba en Continuación Tomás Berreta y Campeones Olímpicos, en la ciudad de Canelones, informó la Policía local.

El homicidio ocurrió a la 1:30 horas de este martes. Cuando la Policía llegó al lugar, alertada de disparos en la zona, halló a la víctima ya sin vida, en la calle. Médicos constataron la muerte en el lugar.

En la escena hizo pericias la Policía Científica y estuvieron autoridades policiales y efectivos del Departamento de Homicidios local.

La Jefatura de Policía de Canelones informó que el fallecido tenía antecedentes penales por drogas y violencia doméstica, además estaba requerido por violencia doméstica.

