Un ciclista murió en un siniestro con un camión y un auto en Montevideo.
Siniestro fatal en ruta 8: camión embistió a un ciclista tras hacer un trompo por choque con un auto
El hecho ocurrió próximo al barrio el Monarca, en la intersección entre ruta 8 y camino del Oriente.
El siniestro fatal ocurrió esta tarde en ruta 8 y camino del Oriente, próximo al barrio el Monarca.
De acuerdo a información primaria, el auto chocó al camión, que hizo un trompo y embistió al ciclista.
Seguí leyendo
Un hombre de 54 años resultó herido grave tras quedar atrapado por la zorra del camión con el que trabajaba
Policía Caminera informó que el conductor del auto informó que le fallaron los frenos, motivo por el cual terminó chocando contra el camión. Tanto este como su acompañante resultaron con lesiones leves.
La senda de ingreso a Montevideo está obstruida.
En desarrollo.
Temas de la nota
Lo más visto
BARRA DEL CHUY, ROCHA
"Mientras lo intentaban estrangular le dieron patadas en la cabeza"; mujer denuncia brutal golpiza a su hijo y un amigo
TENSIÓN EN EUROPA
Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
CIUDAD DE FLORIDA
Florida: hallan muerta en su casa a la mujer que mató a tiros al perro de su sobrino
AEROPUERTO DE ARTIGAS
Avión de Fuerza Aérea que trasladaba a niño picado por escorpión abortó el despegue por un ave en un motor
Las imágenes
Dejá tu comentario