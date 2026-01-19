RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Siniestro fatal en ruta 8: camión embistió a un ciclista tras hacer un trompo por choque con un auto

El hecho ocurrió próximo al barrio el Monarca, en la intersección entre ruta 8 y camino del Oriente.

siniestro-fatal-ciclista
siniestro-fatal-en-ruta-8-19-de-enero-de-2026-guillermo-lorenzo
policia-patrullero-durazno

El siniestro fatal ocurrió esta tarde en ruta 8 y camino del Oriente, próximo al barrio el Monarca.

De acuerdo a información primaria, el auto chocó al camión, que hizo un trompo y embistió al ciclista.

un hombre de 54 anos resulto herido grave tras quedar atrapado por la zorra del camion con el que trabajaba
Seguí leyendo

Un hombre de 54 años resultó herido grave tras quedar atrapado por la zorra del camión con el que trabajaba

Policía Caminera informó que el conductor del auto informó que le fallaron los frenos, motivo por el cual terminó chocando contra el camión. Tanto este como su acompañante resultaron con lesiones leves.

La senda de ingreso a Montevideo está obstruida.

En desarrollo.

siniestro-fatal-en-ruta-8-19-de-enero-de-2026-guillermo-lorenzo

Temas de la nota

Lo más visto

Mientras lo intentaban estrangular le dieron patadas en la cabeza; mujer denuncia brutal golpiza a su hijo y un amigo
BARRA DEL CHUY, ROCHA

"Mientras lo intentaban estrangular le dieron patadas en la cabeza"; mujer denuncia brutal golpiza a su hijo y un amigo
TENSIÓN EN EUROPA

Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
CIUDAD DE FLORIDA

Florida: hallan muerta en su casa a la mujer que mató a tiros al perro de su sobrino
AEROPUERTO DE ARTIGAS

Avión de Fuerza Aérea que trasladaba a niño picado por escorpión abortó el despegue por un ave en un motor
Las imágenes

Robaron un auto y la Policía los persiguió por aire y tierra hasta su detención: las imágenes

Te puede interesar

Siniestro fatal en ruta 8: camión embistió a un ciclista tras hacer un trompo por choque con un auto
MONTEVIDEO

Siniestro fatal en ruta 8: camión embistió a un ciclista tras hacer un trompo por choque con un auto
Foto: AFP. Choque de trenes causa decenas de muertos en España. 
cancillería

Uruguay expresó solidaridad y envió condolencias a los españoles por el accidente ferroviario
Foto: AFP.
nuevo reporte

Al menos 40 personas murieron tras el choque de dos trenes en el sur de España

Dejá tu comentario