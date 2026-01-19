Siniestro fatal en ruta 8: camión embistió a un ciclista tras hacer un trompo por choque con un auto

Un ciclista murió en un siniestro con un camión y un auto en Montevideo.

El siniestro fatal ocurrió esta tarde en ruta 8 y camino del Oriente, próximo al barrio el Monarca.

De acuerdo a información primaria, el auto chocó al camión, que hizo un trompo y embistió al ciclista.

Policía Caminera informó que el conductor del auto informó que le fallaron los frenos, motivo por el cual terminó chocando contra el camión. Tanto este como su acompañante resultaron con lesiones leves.

La senda de ingreso a Montevideo está obstruida.

En desarrollo.