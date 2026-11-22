A menos de una semana de haber abandonado la casa de Gran Hermano, el uruguayo Bruno Reyes retomó sus tareas habituales en la brigada de guardavidas de Punta del Este.

"Un cambio de realidad tras otro: la casa, después los Martín Fierro y la playa. Así, sin escala", contó y aseguró que desde el principio pensó en reincorporarse a la tarea de guardavidas.

"Siempre estuvo en mi cabeza", sostuvo a Subrayado y contó cómo es la tarea por estos días.

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"Este verano va a ser una locura, lo pienso aprovechar y disfrutar al máximo. Y también trabajar todo lo posible al máximo", remarcó y contó que le piden fotos y le saludan, quienes lo reconocen. Además, llamó a sus compañeros a visitarlos: "Guille tiene que conocer Punta del Este".

También destacó a sus compañeros guardavidas, que lo "bancaron a morir" durante su ausencia. "Son tus gran hermano pero en versión torre y cuando pasa algo, sos las personas en las que realmente confiás", sostuvo.

Además, dio su pronóstico sobre la casa que dejó hace menos de una semana y sus candidatos a ganar el juego: "Creo que Jazmín ahora se va, sino podría ser una candidata fuerte. Me encantaría que Guille salga a la cancha y haga dos locuras y la gente quede de ojos abiertos porque está jugando, pero sino, el candidato, todavía no tengo claras algunas situaciones, pero Acevedo jugó muchísimo".