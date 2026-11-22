El PIT-CNT denunció ante la Corte Electoral este domingo que constataron faltante de listas desde el comienzo de la jornada de votación por las elecciones del directorio del Banco de Previsión Social.

"En el correr de las primeras horas de iniciadas las elecciones para definir la representación social en el directorio del BPS, se ha constatado directamente que un conjunto de circuitos abrió el acto electoral sin contar con las hojas de votación de la Lista 11 en el cuarto secreto", aseguró la central sindical en un comunicado que difundió en sus redes.

"Esta grave irregularidad afecta las condiciones de ecuanimidad elemental que debe garantizar la Corte Electoral y vulnera el derecho legítimo de los electores a optar libremente por la Lista 11 al momento de emitir su sufragio", afirman.

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Además, aseguran que el comando de la Lista 11 -por representación de trabajadores- hizo entrega "en tiempo y forma" de sobres con 250 hojas de votación para cada circuito. Una ciudadana denunció que en su circuito le dijeron que votaran en blanco, sostuvo el PIT-CNT.

Por su parte, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) también adelantó que presentará un recurso ante la Corte Electoral, en su caso por la faltante de la Lista 1.

"Entendemos que esta situación constituye una clara vulneración del derecho de los jubilados y pensionistas a elegir libremente por quién desean ser representados ante el BPS. La ONAJPU, habiendo remitido a todas la Juntas Electorales los sobres con las listas para todos los circuitos del país en la cantidad y el plazo estipulado por la Corte Electoral, ha resulto presentar el recurso correspondiente", expresaron.