Fiscalía acusa a expresidente paraguayo Peña de liderar una asociación criminal por Ueno Bank

Foto: Fiscalía de Paraguay. Expresidente Santiago Peña (izquierda) llegando a la Fiscalía General en Asunción el 7 de noviembre de 2026.

La Fiscalía de Paraguay amplió este viernes la imputación contra el expresidente Santiago Peña , al que acusa de liderar una asociación criminal junto a cinco funcionarios del Banco Central para proteger a Ueno Bank, cuyo colapso precipitó su destitución y encarcelamiento.

"Desde la Presidencia de la República Santiago Peña Palacios habría actuado como jefe de la estructura", señala un acta de la fiscalía a la que accedió la AFP.

Peña, de 47 años, ya estaba imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio en la misma causa, por la que cumple prisión preventiva.

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El exmandatario, destituido la semana pasada tras un acelerado juicio político, enfrenta una pena de hasta 15 años de prisión en caso de ser declarado culpable.

El Banco Central de Paraguay (BCP) anunció el 3 de noviembre la intervención del banco digital Ueno Bank por graves problemas de solvencia, y cientos de miles de clientes quedaron sin acceso a sus depósitos.

Peña está acusado de utilizar su influencia para favorecer a Ueno, en cuyo grupo controlador tuvo acciones. Se lo señala por la colocación de cientos de millones de dólares de fondos públicos en la entidad.

"Está bien, tiene que pagar su delito", dice a la AFP Lisa Garay, que trabaja vendiendo artesanías en el centro de Asunción. "A él se le tiene que juzgar normal como a todo paraguayo", añade.

- Investigaciones -

La justicia paraguaya lleva adelante dos investigaciones en paralelo.

Una está centrada en los directivos del grupo que manejaba Ueno Bank, diez de los cuales se encuentran detenidos.

La otra apunta a Peña y al expresidente del Banco Central de Paraguay (BCP) Carlos Carvallo, ambos en prisión preventiva.

Entre el jueves y el viernes, la fiscalía detuvo a otros cuatro exdirectivos del BCP, los cuales también fueron imputados por la fiscalía este viernes.

Según el Ministerio Público, Peña habría encabezado una "estructura organizada y jerárquica inserta dentro del propio aparato estatal" para subordinar los controles financieros del BCP a los intereses del Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank.

La Fiscalía sostiene que Peña habría mantenido "reuniones clandestinas periódicas" con Federico Vázquez, presidente del grupo, en la residencia presidencial, y dado instrucciones para evitar la intervención del banco.

Según la Fiscalía, los funcionarios del BCP habrían actuado de manera coordinada para ocultar las irregularidades financieras de Ueno y permitir que continuara captando depósitos pese a las advertencias sobre su insolvencia.

La fiscalía allanó el jueves la residencia presidencial e incautó documentación y registros de cámaras. Previamente, había registrado dos residencias particulares de Peña.