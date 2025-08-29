Un brasileño de 22 años enviado a 11 años de prisión por haber matado a un uruguayo en Rivera

Un hombre de 33 años con 8 antecedentes penales fue asesinado sobre las cuatro de la madrugada de este miércoles en el barrio Rivera Chico, en la ciudad de Rivera .

Pocas horas después fue detenido como sospechoso un brasileño de 22 años con antecedentes penales por delitos que cometió en su país. La Justicia determinó que fue el autor del homicidio y lo condenó a cumplir 11 años de prisión.

Las primeras indagatorias policiales apuntaban la investigación hacia un conflicto por drogas. De los ocho antecedentes que tenía la víctima, algunos eran por delitos vinculados a las drogas, dijeron fuentes policiales a Subrayado.

Seguí leyendo Mataron a un hombre de 33 años en Rivera e investigación apunta a conflicto por drogas

El crimen ocurrió frente a su casa y, tras ser herido, el hombre caminó unos 50 metros hasta Julio Herrera y Obes esquina Ansina. Allí fue visto por vecinos, que llamaron a la Policía.

Efectivos que llegaron al lugar constataron que el hombre ya había muerto. Y preservaron la escena para que trabaje la Policía Científica.

Fue el noveno homicidio ocurrido en el año en el departamento de Rivera.