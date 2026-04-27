Un bebé de un año y medio fue asesinado durante un ataque a tiros en Colón, a última hora de la tarde de este lunes. El menor fue asistido en un centro médico de la zona, pero murió a raíz de las heridas.
Un bebé fue asesinado en un ataque a tiros en Colón
El homicidio ocurrió a última hora de la tarde de este lunes en Pasaje J y Aparicio Saravia. El bebé recibió un balazo en la cabeza, fue asistido en un centro médico pero no sobrevivió.
La víctima recibió un disparo en la cabeza cuando viajaba con su padre, de 21 años, en un auto Volkswagen Vento rojo. Ambos fueron atacados a balazos en Pasaje J y Aparicio Saravia. Los tiradores se desplazaban en moto, según las primeras informaciones que maneja la Policía y a las que accedió Subrayado.
Tras el ataque, el joven condujo hasta un supermercado ubicado en Eduardo Raíz y Eugenio Garzón para pedir ayuda. En el lugar quedó el vehículo, y en el parabrisas se observan al menos siete impactos de bala. El padre también resultó herido.
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Las dos víctimas fueron trasladadas a una mutualista en Colón, donde se confirmó la muerte del menor. En tanto, el padre recibió balazos en un brazo, en un hombro y en una oreja.
La escena del ataque fue en Pasaje J y Aparicio Saravia, a unos diez minutos de donde fue encontrado el auto. En ese lugar, la Policía incautó varios casquillos.
La investigación quedó a cargo del Departamento de Homicidios, junto con la Fiscalía especializada. Por estas horas, los investigadores analizan cámaras de videovigilancia y recogen testimonios para determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables, que se mantienen prófugos.
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