Más investigaciones: el "Betito" Suárez fue imputado por lavado de activos y seguirá en prisión preventiva

Luis Alberto “Betito” Suárez, considerado uno de los delincuentes más peligrosos del país, seguirá con prisión preventiva hasta octubre. Así lo resolvió la Justicia en una audiencia en la que fue imputado por lavado de activos, informaron fuentes de la investigación a Subrayado.

El fiscal de Estupefacientes de 3.° turno es quien lleva adelante la investigación contra Suárez, quien fue detenido en noviembre de 2025 cuando la Policía hizo 17 allanamientos antidrogas.

La audiencia de este lunes fue reservada. En tanto, la investigación contra el clan familiar del “Betito” sigue adelante y ahora sumó un nuevo ítem: el del lavado de activos. El delincuente aguarda en prisión efectiva una resolución judicial definitiva.

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En mayo vencía el plazo en que Suárez iba a estar en prisión preventiva. Y el Código Penal permite una prórroga, que fue la utilizada este lunes. En resumen, Morosoli pidió más tiempo para investigarlo a él y a su entorno.

Suárez tiene un importante prontuario delictivo, con varios ingresos a la cárcel por casos vinculados a drogas y otros delitos.