Un avión privado cayó en picada y explotó en Estados Unidos: murieron nueve personas

Nueve personas murieron el domingo cuando un jet privado en el que viajaban cayó sobre un barrio en el sur de Florida, a pocos kilómetros de Mar-a-Lago, la residencia vacacional del presidente estadounidense Donald Trump, informaron las autoridades.

Videos publicados en redes sociales muestran una aeronave en posición vertical estrellándose contra el suelo a gran velocidad. También se observa una gran bola de fuego y un cráter en llamas cerca de una concurrida carretera.

"El accidente de un avión hoy en el condado de Palm Beach, Florida, es una tragedia", dijo el secretario de Transporte, Sean Duffy, en un comunicado.

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El funcionario dijo que el avión, un Learjet 60, había despegado de Austin, Texas, y se dirigía a las Bahamas. Las nueve personas a bordo murieron, según el comunicado.

El accidente ocurrió cerca de Cresthaven, un vecindario del condado de Palm Beach que se encuentra a menos de 11 kilómetros de Mar-a-Lago.

"Esto obviamente es un accidente aéreo cataclísmico", comentó a periodistas el gobernador de Florida, Ron DeSantis, cerca del sitio del percance.

"Parecía como un misil cayendo", agregó el gobernador, quien dijo que no hay informes de que personas en suelo hubieran resultado heridas.

Trump estuvo en Mar-a-Lago el domingo. Una hora antes del accidente del Learjet había partido del próximo y recién renombrado Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump en el Air Force One.

Se habían reportado tormentas en la zona, y Trump llevaba un paraguas cuando subió al Air Force One.

"La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigarán" el accidente, señaló la Administración Federal de Aviación en un comunicado.

En una grabación de audio publicada en el sitio de tráfico aéreo leveatc.net, se escucha a alguien en la cabina de vuelo que reportaba "turbulencia moderada".

La persona agregó que el avión estaba "entrando en zona de precipitación" y que necesitaba "ascender", poco antes de decir "mayday, mayday" porque comenzó a descender aceleradamente.

"Vamos a estrellarnos en el suelo", expresa la persona y luego se detiene la comunicación.

FUENTE: AFP.