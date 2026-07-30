Suprema Corte de Justicia confirmó la máxima condena al femicida de Natalia Lagos, asesinada en 2023

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó en última instancia la condena a la máxima pena de 30 años de cárcel más 15 años de medidas de seguridad eliminativas, al femicida de Natalia Lagos, la joven de 23 años que fue asesinada por su expareja en 2023.

El 2 de agosto de 2023, Natalia fue sacada a la fuerza por su expareja, un expolicía de 29 años, de una casa de Parque del Plata. El hombre tenía prohibición de acercamiento, pero no tenía tobillera electrónica.

La expareja de Natalia acuchilló a un amigo de la víctima y se la llevó a la fuerza en el auto del amigo de ella, y a toda velocidad chocó contra el peaje de Soca. Producto del impacto, la joven murió, pero él sobrevivió.

Por el caso, la Suprema Corte de Justicia sumarió a dos juezas porque no se habían adoptado las medidas necesarias ante las denuncias de la víctima por violencia doméstica.

En octubre de 2024, el asesino fue condenado a 45 años de cárcel por siete delitos: violencia doméstica en reiteradas ocasiones, violación de domicilio, homicidio en grado de tentativa por las lesiones al amigo de Natalia, un delito de hurto porque robó el auto del amigo de Natalia, un delito de privación de libertad por llevarla a la fuerza, un delito de desacato y un delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio por el asesinato de la joven.

La condena fue apelada, pero el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º turno, en julio de 2025, dejó firme la sentencia de primera instancia. "Dio muerte a Natalia impactando con el vehículo a toda velocidad contra una construcción de hormigón, lo hizo con conciencia y con voluntad dirigiendo el coche directamente hacia el obstáculo", señaló el tribunal en su dictamen.

En las últimas horas, la Suprema Corte Justicia (SCJ) resolvió confirmar la condena en tercera instancia, y definitiva, y el caso adquirió la categoría de "cosa juzgada", no habiendo posibilidad más instancias judiciales.