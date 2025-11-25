RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMUNICADO DEL CLUB

Peñarol anunció la rescisión inmediata del contrato de Diego García con el club tras su condena por abuso sexual

El futbolista de 28 años fue condenado en Argentina a 6 años y 8 meses de cárcel por abuso sexual.

campeon-del-siglo-estadio-vista-desde-arriba

Peñarol se pronunció este martes tras la condena de Diego García a 6 años y 8 meses de cárcel por abuso sexual en Argentina. El club anunció la rescisión inmediata del contrato que mantenía con el futbolista de 28 años.

"En virtud del reciente fallo judicial del Tribunal Oral de Primera Instancia de la ciudad de La Plata (Argentina) en lo concerniente al futbolista Diego García, el Club Atlético Peñarol expresa que, tal como estaba estipulado, se ejecutará de manera inmediata la rescisión del contrato profesional que lo vinculaba a nuestra institución", comunicó el club en sus redes sociales.

G6oBdIMXgAABBDN

