Productor rural de Flores denunció el robo de 14 vacas y sus 14 terneros por unos 20.000 dólares

Un productor rural de Flores denunció el robo de 14 vacas y sus 14 terneros. Jaime Campos contó a Subrayado que la semana pasada antes de las lluvias los animales estaban en el establecimiento y que se percataron del robo este martes cuando procedieron a recontarlos.

Campos indicó que una vaca quedó olvidada en calle. "Es un robo raro de 14 vacas con ternero al pie. No es común", afirmó el productor.

La Policía trabaja en el caso y en el análisis de las pistas que se pudieron recolectar en el predio tras las lluvias. Campos afirmó que es la primera que le pasa algo así en 20 años de explotación agropecuaria en una zona considerada tranquila en el departamento de Flores. Los vecinos se organizaron e instalaron cámaras de seguridad en la zona.

La Brigada Departamental de Seguridad Rural y la Jefatura de Policía de Flores intensificaron el patrullaje para dar con los animales robados. El productor estimó el perjuicio en unos 20.000 dólares.

Temas de la nota robo

ganado

Flores