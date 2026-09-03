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ACCIDENTE FATAL

Un auto chocó de frente con un camión y murió su conductor, en ruta 3 de Paysandú

De acuerdo a información de Policía Caminera, un camión intento pasar a otro y el auto que venía de frente quiso esquivarlo pero chocó con uno de los camiones. Falleció el conductor del auto.

Un auto chocó de frente con un camión y murió su conductor, en ruta 3 de Paysandú. Foto: Policía Caminera.

Un auto chocó de frente con un camión y murió su conductor, en ruta 3 de Paysandú. Foto: Policía Caminera.

El conductor de un auto, un hombre de 35 años, falleció tras chocar de frente con un camión en el kilómetro 362 de la ruta 3, en Paysandú.

El accidente fatal ocurrió en la noche del miércoles, sobre la hora 20, y de acuerdo a la información que tiene Policía Caminera, dos camiones participaron del siniestro y uno se dio a la fuga, siendo detenido luego en el peaje Queguay

Según este informe primario de Caminera, un camión intentó cruzar a otro encontrándose con el auto que circulaba en sentido contrario.

intento escapar de un control policial pero lo detuvieron: en el auto tenia un fusil, un revolver y municiones
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Intentó escapar de un control policial pero lo detuvieron: en el auto tenía un fusil, un revólver y municiones

El conductor del auto intentó evitar la colisión con el camión que hizo la maniobra, pero chocó con el que circulaba de forma correcta.

Los dos vehículos que chocaron de frente quedaron a un costado de la ruta y el segundo camión siguió la marcha sin detenerse. Fue detenido después.

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