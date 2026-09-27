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Homicidio en Montevideo

Un ataque a tiros terminó en homicidio en Aires Puros: la víctima iba en un auto

El homicidio ocurrió en la madrugada de este domingo en José Batlle y Ordóñez y Teodoro Álvarez. La víctima, de 41 años, circulaba en un auto cuando le dispararon.

Foto: Subrayado. Archivo.

Foto: Subrayado. Archivo.

Un hombre de 41 años fue asesinado de varios disparos, en la madrugada de este domingo, en el barrio montevideano Aires Puros.

Según dijo un testigo, ambos circulaban en un auto cuando se les aproximó otro y, desde el interior, provinieron los disparos. La víctima fue herida y trasladada en el mismo vehículo a un centro asistencial, donde murió a las 5:50.

La escena del homicidio fue en Bulevar José Batlle y Ordóñez y Teodoro Álvarez. Hacia allí acudió la Policía Científica para recabar evidencias que permitan avanzar en la investigación, a cargo de la Fiscalía de Homicidios de 2.° turno.

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La Policía tomó conocimiento del crimen tras recibir un llamado al 911, en el que una persona informaba que había un herido de bala. Sin embargo, ya había sido trasladado por el testigo en el vehículo.

De momento, no hay detenidos.

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