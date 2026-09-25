La Policía investiga el homicidio de un hombre ocurrido en la noche de este viernes en las calles Génova y Copérnico, en la zona de Chacarita de los Padres.
Investigan homicidio de un hombre de 39 años; pasaron en un vehículo y le dispararon
Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que el hombre fue trasladado a la policlínica de Malinas donde murió.
Información a la que accedió Subrayado indica que un vehículo pasó por el lugar y le efectuó varios disparos al hombre, de 39 años.
Fue trasladado a la policlínica de Malinas donde murió.
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Condenaron a 8 años y 6 meses al hombre que asesinó a otro de un disparo en la zona de Parque Batlle
En la escena trabaja personal del Departamento de Homicidios.
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