Orsi sobre asesor de edil blanco condenado por lavado: "Cuanto más a fondo se llegue en la investigación, mejor"

El presidente Yamandú Orsi regresó este sábado de su participación en la ONU y en conferencia de prensa fue consultado por varios temas, entre ellos el caso del asesor de un edil del Partido Nacional de Montevideo condenado por lavado de activos en un caso de narcotráfico.

“Lo primero es que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y no al revés. Me pasó a mi y tengo que ser muy respetuoso con eso”, dijo Orsi al comenzar su respuesta.

“Y la otra consideración es que en algún momento se nos dijo que el narcotráfico se mueve, porque hay mucho dinero, también en la frontera de la actividad política, o no tan en la frontera, y que nos podía pasar. Entonces hay que ser muy exhaustivos en esto y cuidadosos”, recordó el presidente, y agregó: “Cuanto más a fondo se llegue en la investigación, que está en el marco de la justicia, por eso nosotros no deberíamos intervenir, mejor”.

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En la misma respuesta agregó: “Lo que dije al principio, nosotros no somos quién para juzgar, hay ámbitos para eso y hay instituciones para eso. Nada más nocivo para el funcionamiento de la Justicia que el presidente de la República opine sobre el proceder de fiscales o jueces. Si un día yo tuviera que hablar de eso lo hablaría directamente con los involucrados”.

El asesor del edil blanco fue condenado a dos años y medio de prisión por lavado de activos en el caso de la incautación de 250 kilos de pasta base, en Montevideo, días atrás.

En la investigación se supo que este asesor utilizaba para sus maniobras un local de pagos que está a nombre de la esposa de Jorge Gandini, ex senador blanco, actual director por la oposición de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Gandini aseguró en conferencia de prensa que no conoce al asesor del edil condenado por lavado, y dijo que iba al local de pagos de su esposa a pagar facturas del BPS por dos empresas que tiene.

Algunos de esos pagos fueron por unos 500.000 pesos, que el ahora ex asesor del edil blanco pagaba con cientos de billetes de 100 y 200 pesos.