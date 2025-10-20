Un alumno de la UTU de Malvín Norte amenazó con abusar y matar a una docente: hay paro y ocupación

La Asociación de Funcionarios de UTU ( Afutu ) convocó a un paro y realiza una ocupación este lunes en la escuela técnica de Malvín Norte , luego de que un alumno amenazó con abusar sexualmente y matar a una docente.

La docente envió una invitación de una actividad a un grupo de Whatsapp en el que estaban los estudiantes y este alumno dejó las amenazas por escrito.

"Ante la gravísima situación de violencia y amenaza de muerte hacia una trabajadora por parte de un estudiante adulto, el núcleo de la Escuela Técnica Malvín Norte ocupará la institución el próximo lunes 20/10 a partir de las 7 a. m.", señaló Afutu.

Y agregó: "Exigimos la presencia de las autoridades en nuestro centro educativo para desarrollar las acciones necesarias y garantizar la seguridad de trabajadoras y estudiantes. Por centros educativos libres de acosadores".

image

Este lunes también convocó a un paro la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu), luego de que la madre de una alumna le pegara a una docente, en la escuela 172 de Malvín.