RECLAMAN MÁS RECURSOS

Docentes de UTU Pando realizaron paro tras agresión de alumno a profesora: "Son situaciones que se están viviendo a nivel nacional"

Los docentes reclaman mayores recursos humanos, asistentes sociales, adscritos, educadores y psicólogos para atender y prevenir este tipo de situaciones.

Docentes de la UTU de Pando realizaron un paro por la agresión física a una profesora, ocurrida el pasado viernes por parte de un alumno.

La docente de dicha institución, Mercedes Martínez dijo a Subrayado que son situaciones que se están viviendo a nivel nacional.

El estudiante intentó retirar una computadora de la biblioteca sin documentación. Ante esto el joven se enojó y le dio un puñetazo. La adscripta trató de contenerlo, pero rompió un vidrio y se lastimó, por lo que tuvieron que darle 13 puntos en el brazo.

teresa herrera: muertes evitables si el sistema funcionara como debe y si la ideologia no jugara tan malas pasadas
La portera también fue agredida por el estudiante en su intento de intervenir en la situación. "Tanto la portera como la docente están muy afectadas por todo lo que pasó

Los docentes reclaman mayores recursos humanos, asistentes sociales, adscritos, educadores y psicólogos para atender y prevenir este tipo de situaciones.

