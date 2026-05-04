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EMANCIPACIÓN Y ANAGUALPO

Un adolescente fue baleado en una pierna en un ataque a tiros en Nuevo París; iba en una moto robada

El herido fue derivado al Hospital del Cerro, donde fue asistido y se encuentra fuera de peligro.

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Un adolescente en moto resultó baleado en su pierna derecha en un incidente ocurrido este lunes de tarde en las inmediaciones de Emancipación y Anagualpo, en Nuevo París.

Varias llamadas ingresaron al 911 dando cuenta de disparos de arma de fuego en la zona. Cuando la Policía llegó al lugar no encontró nada, pero a dos cuadras de allí sí pudo ubicar al menor de edad baleado.

El adolescente herido fue derivado al Hospital del Cerro, donde fue asistido y se encuentra fuera de peligro.

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Los efectivos policiales regresaron al lugar para realizar el relevamiento correspondiente en busca de indicios, cuando dentro de la cañada Jesús María ubicaron una moto tirada, que había sido robada hacía pocos días.

Testigos dijeron a la Policía que el herido de bala iba en la moto y fue atacado a tiros desde otra moto. En la escena, los efectivos encontraron dos casquillos de pistola 9mm. Policía Científica realizó el relevamiento y recolectó las evidencias del caso.

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