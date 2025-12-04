RECIBÍ EL NEWSLETTER
DOS AÑOS Y OCHO MESES EN INISA

Un adolescente de 17 años fue condenado por el crimen de un hombre, asesinado a tiros en Manga

Fue detenido junto a un joven de 19 años en Plácido Ellauri, que se encuentra grave en el Hospital Pasteur. Deberá cumplir una internación de dos años y ocho meses en dependencia de Inisa.

Un adolescente de 17 años fue condenado por el homicidio de un hombre de 41, asesinado a tiros en un ataque el martes pasado en Eduardo Salterain y Herrera y Luis Azarola Gil, en la zona de Manga.

El martes, hubo un allanamiento del Departamento de Homicidios para dar con los dos autores del crimen: el adolescente de 17 años y un joven de 19.

Al ver a la Policía, ambos sospechosos fugaron en una moto y fueron perseguidos hasta llegar a Camino Teniente Rinaldi y Servidumbre de Paso, en Plácido Ellauri. Allí, se enfrentaron a tiros con los policías de la Brigada de Automotores. El joven fue baleado en el pecho y trasladado al Hospital Pasteur.

En tanto, el adolescente de 17 años intentó esconderse en una casa donde estaban una mujer y un niño. A este último, lo tomó de rehén pero la Policía pudo detener al agresor y las víctimas resultaron ilesas.

El adolescente fue condenado por homicidio a dos años y ocho meses de internación en dependencias de Inisa. En tanto, el joven sigue grave en el Pasteur.

