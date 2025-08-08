RECIBÍ EL NEWSLETTER
TAMBIÉN VENDÍA DROGAS

Un adolescente de 16 años fue imputado por el homicidio de un joven de 20 en Neptunia

El adolescente imputado por el homicidio fue internado en el Inisa mientras continúa la investigación y se resuelve la condena definitiva.

La Justicia de menores resolvió su internación en el Inisa (Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente) hasta que se resuelva el juicio y la condena definitiva.

El domingo 20 de junio un joven de 20 años recibió 8 disparos en una vivienda precaria que, según la información policial, funciona como una boca de venta de drogas.

Casi a las 10 de la noche de ese día, la Policía encontró el cuerpo del joven tendido en la calle, ya fallecido. Ese día en la vivienda se incautaron celulares, dinero, drogas y vainas calibre 9 milímetros.

El crimen lo investigó desde entonces el Departamento de Homicidios de la Jefatura de Canelones, que logró determinar que quien realizó los 8 disparos y mató al joven fue un adolescente de 16 años.

Los investigadores utilizaron pericias realizadas por Policía Científica en la escena del crimen y cámaras de vigilancia que determinaron que el menor fue el autor del homicidio. Fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

En las últimas horas el juzgado de Atlántida dispuso la internación en el Inisa por el delito de homicidio y suministro de drogas, hasta que se llegue a la sentencia definitiva.

