RUTA OBSTRUIDA

Peatón murió tras ser embestido por una moto en la ruta 101; el conductor fue trasladado con lesiones

El siniestro ocurrió a las 19:50 horas a la altura del kilómetro 28, cuando el peatón intentaba cruzar la ruta.

policia caminera de noche ruta accidente siniestro .jpg

La víctima fue embestida por un motociclista que resultó con lesiones y fue trasladado al Hospital de Clínicas. Iba con un acompañante que resultó con lesiones leves y fue dado de alta en el lugar.

El siniestro fatal ocurrió sobre las 19:50 horas, en el kilómetro 28 de la ruta 101. La ruta está totalmente obstruida.

El peatón intentaba cruzar la ruta cuando se produjo el hecho.

