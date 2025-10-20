Un peatón murió en un siniestro en ruta 101, en el departamento de Canelones.
Peatón murió tras ser embestido por una moto en la ruta 101; el conductor fue trasladado con lesiones
El siniestro ocurrió a las 19:50 horas a la altura del kilómetro 28, cuando el peatón intentaba cruzar la ruta.
La víctima fue embestida por un motociclista que resultó con lesiones y fue trasladado al Hospital de Clínicas. Iba con un acompañante que resultó con lesiones leves y fue dado de alta en el lugar.
El siniestro fatal ocurrió sobre las 19:50 horas, en el kilómetro 28 de la ruta 101. La ruta está totalmente obstruida.
El peatón intentaba cruzar la ruta cuando se produjo el hecho.
