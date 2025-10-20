Peatón murió tras ser embestido por una moto en la ruta 101; el conductor fue trasladado con lesiones

Un peatón murió en un siniestro en ruta 101, en el departamento de Canelones.

La víctima fue embestida por un motociclista que resultó con lesiones y fue trasladado al Hospital de Clínicas. Iba con un acompañante que resultó con lesiones leves y fue dado de alta en el lugar.

El siniestro fatal ocurrió sobre las 19:50 horas, en el kilómetro 28 de la ruta 101. La ruta está totalmente obstruida.

El peatón intentaba cruzar la ruta cuando se produjo el hecho.

Temas de la nota peatón

Canelones