Un 30% de las reservas en hoteles fueron canceladas por la alerta de Inumet, afirmaron desde la cámara hotelera

Un 30% de las reservas fueron canceladas el fin de semana en hoteles ante la alerta de Inumet por tormentas y lluvias fuertes que no ocurrieron.

El secretario de la Cámara de Industria Hotelera, Bari Monzeglio, plantea la afectación económica y subraya que el único recurso que tienen para amortiguar estos impactos son las tarifas no reembolsables. Su aplicación depende de la política de cada hotel.

"Sobre todo lo que es el turismo interno. La gente que decide a último momento hacer una escapada de fin de semana, ir a campings, también la zona termal. Se genera un impacto que incide en los resultados de los hoteles. No hay una especie de seguro. En hotelería y en turismo, la noche que no se vendió al otro día no se recupera, porque la capacidad del hotel obviamente es limitada", explicó Monzeglio.