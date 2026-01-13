Umpiérrez preocupado porque Rocha "se encuentra muy solo" en el combate al picudo rojo y por la "severa" sequía en el departamento

El intendente de Rocha , Alejo Umpiérrez , dijo a Subrayado que el departamento se encuentra muy solo en lo que respecta al combate del picudo rojo y que la sequía es severa al norte.

"No hemos tenido mayor eco, Rocha se encuentra muy solo en la materia y con todo el temor que esto significa de una invasión en lo que es un paisaje emblemático como el Palmar rochense", manifestó.

Y agregó: "Es realmente trágico que un día tengamos que modificar el escudo de Rocha y sacar las palmeras".

Umpiérrez comentó que a nivel departamental están trabajando junto a la Universidad de la República y a los ministerios de Ganadería y de Transporte en la creación de un proyecto para crear un cortafuegos.

"Ha significado la inutilización de más de 500 palmeras Fénix en las rutas 9, 15, 10 y 14, de manera tal de crear una línea de contención donde no exista lugar de aterrizaje", explicó.

El jefe comunal dijo que debido a la presencia de turistas de distintas partes es posible que el insecto viaje.

En otro orden de temas, Umpiérrez se refirió a la situación que atraviesa Rocha debido al déficit hídrico y aseguró que es severa al norte departamento.