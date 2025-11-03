Ultimátum de los sindicatos de la industria láctea: si no se instala el Consejo de Salarios con las empresas tomarán medidas

Los sindicatos de la industria láctea adoptarán medidas de lucha si este lunes de tarde no se instala el Consejo de Salarios del sector y comienza la negociación por un nuevo convenio que ya lleva “cuatro meses vencido”, dijo el dirigente sindical Luis Goichea al programa Arriba Gente de Canal 10.

“Si en la convocatoria del día de hoy no se puede instalar el Consejo de Salarios de la industria láctea, bueno, van a haber una serie de asambleas en los distintos sindicatos y la asamblea general de la federación, que se estima que va a ser en la segunda quincena de noviembre para adoptar aquellas medidas que entendamos necesarias para que la CILU (Cámara de Industria Láctea del Uruguay) concurra a negociar como corresponde en el Consejo de Salarios, que ya hace cuatro meses que están vencidos”, dijo Goichea.