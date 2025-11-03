Diputados votaron recursos para la ANEP sin financiamiento, y el Senado busca una solución, dijo Alejandro Sánchez

El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez dijo en conferencia de prensa este lunes que la Cámara de Diputados votó una reasignación de recursos para la ANEP sin tener el financiamiento correspondiente.
El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez dijo que esa reasignación de recursos se hizo en Diputados sin los votos del Frente Amplio. Son 80 millones de pesos para Anep que no tienen financiamiento, dijo.
“Pasó, no con los votos del Frente Amplio, sino con los votos de la oposición, que se votaron un conjunto de artículos que no están financiados, que ascienden a 80 millones de pesos”, precisó Sánchez.
Sobre el presupuesto en general, el secretario de Presidencia confirmó que no habrá desde el gobierno un mensaje complementario con más recursos, y que el Senado procederá a reasignar partidas de un rubro a otro, “aunque seguramente más acotado que lo que se hizo en Diputados”.
