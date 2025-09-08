RECIBÍ EL NEWSLETTER
Última fecha de Eliminatorias con la tensión puesta en el repechaje: Venezuela va por su primer Mundial y Bolivia quiere volver

Con los seis países ya clasificados de forma directa al Mundial 2026, solo queda definir el repechaje entre Venezuela y Bolivia: la ilusión de clasificar por primera vez y el deseo de volver a la cita mundialista.

Venezuela en busca de hacer historia y clasificar por primera vez a un Mundial FIFA. Foto: AFP.

Este martes se juega la última fecha de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, con la tensión puesta en el repechaje que disputan Venezuela(18 puntos) y Bolivia (17).

Venezuela recibe a Colombia en Maturín, mientras que Bolivia es local ante Brasil en la ciudad de El Alto, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

La selección venezolana busca hacer historia con lo que sería su primera clasificación a un Mundial de la FIFA. En tanto Bolivia busca volver a la cita mundialista, la que ya supo disputar.

Los demás partidos son para cumplir con el calendario: Ecuador recibe a Argentina, ambos ya clasificados.

Perú, eliminado, recibe a Paraguay, ya clasificado; y lo mismo pasa con Chile (eliminado), que es local ante Uruguay, con su lugar asegurado en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

PARTIDOS FECHA 18 (horarios de Uruguay):

En Guayaquil (20:00 horas): Ecuador – Argentina.

En Lima (20:30): Perú – Paraguay.

En Maturín (20:30): Venezuela – Colombia.

En El Alto (20:30): Bolivia – Brasil.

En Santiago (20:30): Chile – Uruguay.

