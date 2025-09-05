Messi se despidió con goles: "Me pasan muchas cosas por la cabeza. Hoy fue mi último partido jugando por los puntos"

Lionel Messi se despidió de su gente este jueves de noche en el estadio Monumental de Buenos Aires con un doblete que hizo vibrar a 80.000 hinchas. En su último partido por Eliminatorias , y en Argentina , el 10 lideró la goleada 3-0 a Venezuela en una noche de lágrimas, aplausos y gloria inolvidable.

Messi (39’ y 80’) y Lautaro Martínez (75’) anotaron los goles para una Albiceleste clasificada hace tiempo al Mundial de Norteamérica 2026, mientras que la Vinotinto tendrá una última oportunidad de acceder a la repesca en la fecha final.

"Me pasan muchas cosas por la cabeza. Hoy fue mi último partido jugando por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no muy buenas, pero ahora estoy viviendo muchas alegrías con Argentina", declaró Messi emocionado.

"Poder terminar de esta manera, aquí, es lo que siempre soñé, poder festejar con mi gente. Ya tenía el cariño en Barcelona y tenerlo acá también en mi país, es hermoso", amplió Messi, debajo de una ovación y un show de luces y fuegos artificiales.

El capitán campeón del mundo en Catar 2022 confirmó que ante la Vinotinto fue su último partido por Eliminatorias sudamericanas, por lo que no estará el martes en Guayaquil contra Ecuador. "[Lionel] Scaloni decidió que descanse, vengo de una lesión y preferimos evitar ese viaje", aclaró.

Scaloni confirmó la decisión ante la prensa al señalar que "merece un descanso y estar con su familia".

Aún sin confirmar si jugará el Mundial 2026, Messi pidió paciencia: "Voy partido a partido. Faltan nueve meses que pasan rápido y a la vez son un montón. Terminaremos la temporada con Inter Miami y después tendré seis meses para ver cómo me siento".

FUENTE: AFP