Delegación del Vaticano está en Uruguay recorriendo lugares que visitará el papa León XIV del 6 al 8 de noviembre

Una delegación del Vaticano se encuentra en Uruguay recorriendo los lugares que va a visitar el papa León XIV en su viaje apostólico del 6 al 8 de noviembre.

La recorrida de la delegación comenzó sobre la hora 12.00 en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio Casavalle. Seguidamente, se trasladaron al Palacio Estévez donde, en principio, sería la reunión con el presidente Yamandú Orsi.

Luego estuvieron en la plaza Independencia, la peatonal Sarandí, la plaza Matriz, visitaron el Cabildo y finalizaron en la catedral metropolitana.

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La visita de la delegación continúa este fin de semana, el sábado en Paysandú y el domingo en Florida, departamentos donde se espera la visita del sumo pontífice.

El padre Bernardo Techera, quien vive en la catedral de Montevideo, fue consultado sobre las expectativas de la visita del santo padre.

"Una alegría muy importante por la experiencia de Iglesia que vivimos acá en Uruguay y representa la visita del sucesor de Pedro, nada menos", destacó.

Techera dijo que la catedral es un lugar que convoca desde la fe, pero que mucho más significa que el papa venga al pueblo.

"Él va a hacer una visita con los sacerdotes, con los consagrados, consagradas también", dijo sobre la visita de León XIV a la catedral.

Por su parte, el canciller Mario Lubetkin explicó que esta es la primera delegación que llega y que luego llegará una segunda para ver todos los detalles.

"La visita oficial es el 6 y después se desarrollará desde el punto de vista de la articulación el día 7 en Paysandú y el día 8 en Florida. Naturalmente hay muchísimos detalles para ajustar", comentó.