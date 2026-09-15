RECIBÍ EL NEWSLETTER
REUNIÓN EN TORRE EJECUTIVA

Udelar recibirá "inversión adicional de $40.000.000" para obras en Salto, comunicó Orsi al rector Cancela

La inversión proviene de la comisión técnico-mixta de Salto Grande, señaló el rector Héctor Canela tras reunión con el presidente Orsi.

RECTOR-UDELAR-TORRE

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió este martes al rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, donde le informó que la institución tendrá una inversión adicional de 40 millones de pesos para las necesidades de crecimiento edilicio en Salto.

"En particular en la ciudad de Salto tenemos un crecimiento estudiantil muy importante, con más de 7.000 estudiantes y un crecimiento a raíz de 1.000 estudiantes por año. Hay una necesidad edilicia bien concreta. Necesitamos ampliar las instalaciones, y el presidente nos anunció que vamos a tener ese apoyo. Vamos a tener una inversión adicional de 40 millones de pesos, que nos va a permitir concretar esa obra que realmente es tan necesaria", explicó Cancela.

La inversión proviene de la comisión técnico-mixta de Salto Grande.

Foto: FocoUy. Universidad de la República, Udelar.
Seguí leyendo

Tras intento de femicidio, Udelar extendió suspensión de clases hasta el sábado

"Es una señal muy importante porque muestra que tenemos una coincidencia en que el desarrollo del interior es una prioridad", remarcó.

Temas de la nota

Lo más visto

video
A DISPOSICIÓN DE FISCALÍA

Detuvieron al joven de 19 años que apuñaló a una compañera de clase en Facultad de Medicina
¿GUERRA DESDE EL ESPACIO?

Estados Unidos anunció que tiene armas en el espacio y de inmediato respondieron desde China y Rusia
EN TORRE EJECUTIVA

Yamandú Orsi recibió a dos niños que le plantearon las "reglas" que pondrían si ellos fuesen presidentes
montevideo rural

Intendencia de Montevideo compró frutas y verduras a productores rurales para abastecer ollas populares
A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

Detienen a nueve policías en la causa por captación de víctimas de siniestros de tránsito

Te puede interesar

Un hombre de 36 años murió tras recibir un balazo en el pecho en el Barrio Municipal
CAMINO DOMINGO ARENA

Un hombre de 36 años murió tras recibir un balazo en el pecho en el Barrio Municipal
Sumario determinará posibilidad de expulsión de agresor de Facultad de Medicina, informó el rector Héctor Cancela video
DEBE DECLARAR A NIVEL ADMINISTRATIVO

Sumario determinará posibilidad de expulsión de agresor de Facultad de Medicina, informó el rector Héctor Cancela
Intento de femicidio en Facultad de Medicina: realizaron la audiencia de control de detención del joven arrestado
ANTE LA JUSTICIA

Intento de femicidio en Facultad de Medicina: realizaron la audiencia de control de detención del joven arrestado

Dejá tu comentario