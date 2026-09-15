Udelar recibirá "inversión adicional de $40.000.000" para obras en Salto, comunicó Orsi al rector Cancela

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió este martes al rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, donde le informó que la institución tendrá una inversión adicional de 40 millones de pesos para las necesidades de crecimiento edilicio en Salto.

"En particular en la ciudad de Salto tenemos un crecimiento estudiantil muy importante, con más de 7.000 estudiantes y un crecimiento a raíz de 1.000 estudiantes por año. Hay una necesidad edilicia bien concreta. Necesitamos ampliar las instalaciones, y el presidente nos anunció que vamos a tener ese apoyo. Vamos a tener una inversión adicional de 40 millones de pesos, que nos va a permitir concretar esa obra que realmente es tan necesaria", explicó Cancela.

La inversión proviene de la comisión técnico-mixta de Salto Grande.

"Es una señal muy importante porque muestra que tenemos una coincidencia en que el desarrollo del interior es una prioridad", remarcó.

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