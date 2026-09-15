Sumario determinará posibilidad de expulsión de agresor de Facultad de Medicina, informó el rector Héctor Cancela

El rector de la Universidad, Héctor Cancela, concurrió este martes a Torre Ejecutiva, donde se reunió con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. Allí, uno de los temas sobre la mesa fue el intento de femicidio en Facultad de Medicina. Cancela informó las medidas que se están tomando desde el hecho y la posibilidad de expulsión del agresor.

Respecto a la situación del agresor, que este lunes fue detenido, el rector explicó que actualmente "hay un sumario administrativo" y que es "el equivalente al proceso penal pero dentro de la Universidad, y que implica que se hace toda la investigación interna y las personas involucradas declaran. Más allá de que es un hecho patente, las personas tienen derecho a su defensa, y al final del sumario se toma una decisión que puede ser muy variada, pero podría llegar a la pérdida de calidad de estudiante".

Al momento, "se inició el proceso en general, pero el estudiante estuvo internado y ahora está sujeto a la Justicia, entonces, evidentemente hay que compatibilizar esos dos procesos".

Desde la Facultad de Medicina también se contactaron con la alumna agredida y la familia. "Se le está dando apoyo tanto desde el tema de la recuperación física, también el apoyo con el impacto emocional y se ofreció algún apoyo del punto de vista jurídico, si bien entendemos que ha ido por otros caminos".

El rector se refirió también a una denuncia dentro de la carrera de Traductorado por acoso sexual. "Allí hay también sumario, dentro de la Facultad de Derecho, nos comunicó el decano. Hay que tener en cuenta que la Universidad tiene 170.000 alumnos, más de 20 facultades, servicios, y que la posibilidad de denuncia puede ser o en un ámbito central contra Violencia, Acoso y Discriminación, que recibe unas 60 denuncias por año. O en cada facultad, y en ese caso el tratamiento es interno en cada una de ellas".

También señaló que hubo "denuncias adicionales" luego de lo ocurrido en Facultad de Medicina. "En todas las facultades, lamentablemente, hay situaciones de ese estilo", sostuvo.