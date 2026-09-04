Udelar fijó los plazos para la renovación y la obtención de becas a estudiantes para el año 2027

El programa Becas está dirigido a estudiantes de la Universidad de la República (Udelar) de todo el país que presentan vulnerabilidades socioeconómicas, familiares, sociales, personales, para iniciar o mantenerse en el sistema universitario.

Para acceder a estos beneficios en el ciclo 2027, los interesados deben cumplir con los plazos estipulados en el calendario de solicitudes.

Los estudiantes que actualmente cursen en Udelar, pero que nunca contaron con una beca pueden solicitarla desde el próximo 13 al 27 de octubre. En este período, también se incluyen las inscripciones a estudiantes de edad extra, es decir con 28 años o más.

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Los estudiantes que van a renovar su beca, o sea aquellas personas que ya cuentan con este beneficio, pueden hacerlo del 2 al 23 de febrero de 2027.

Por su parte, la generación estudiantes que ingresan a la Udelar en 2027 podrá solicitar la beca a partir del 25 de febrero hasta el 18 de marzo con todos los requisitos y procesos correspondientes que pueden obtener en la página web https://bienestar.udelar.edu.uy/.

Entre los requisitos correspondientes, la edad máxima para aspirar por primera vez a una beca es de 27 años.

En cuanto a la renovación, los estudiantes becarios deberán aprobar por lo menos el 50% de los cursos con promoción o exámenes de la carrera en la que están inscriptos.